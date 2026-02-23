Красота в действии. Италия попрощалась с Олимпиадой на античной арене

ВЕРОНА /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии состоялась в античном амфитеатре «Арена ди Верона», который за более чем две тысячи лет видел немало ярких и трагических событий: бои гладиаторов, сожжение еретиков, выступления мировых знаменитостей и спортивные события, в числе которых был даже волейбольный матч между сборными СССР и США.