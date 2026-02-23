Вашингтон
Красота в действии. Италия попрощалась с Олимпиадой на античной арене

В античном амфитеатре «Арена ди Верона» в присутствии россиян состоялась церемония закрытия Игр.

ВЕРОНА /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии состоялась в античном амфитеатре «Арена ди Верона», который за более чем две тысячи лет видел немало ярких и трагических событий: бои гладиаторов, сожжение еретиков, выступления мировых знаменитостей и спортивные события, в числе которых был даже волейбольный матч между сборными СССР и США.

Выбор античного амфитеатра местом проведения закрытия — нестандартное решение, прежде подобные арены принимали олимпийские события разве что во времена Древней Греции.

Однако содержание церемонии оказалось не столь оригинальным. Тема церемонии «Красота в действии» ожидаемо была раскрыта за счет сцен, рассказывающих о национальной культуре. Были опера, балет, музыкальные номера, отсылки к национальным дизайну, кино и современным технологиям. Выглядели они довольно скромно, что может объясняться дефицитом бюджета оргкомитета — эта тема активно обсуждалась при подготовке к Играм.

Много времени было уделено традиционным для церемонии закрытия символам, таким как вручение наград победителям и призерам лыжных марафонов, благодарность волонтерам, передача эстафеты следующей Олимпиаде, речам официальных лиц, гимнам и параду спортсменов.

Возвысились.

Выход на арену атлетов был примечателен тем, что среди них были представители России — фигуристы Петр Гуменник, Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева и серебряный призер по ски-альпинизму Никита Филиппов. Во время открытия Игр спортсменам из России и Белоруссии было отказано в праве присоединиться к параду.

Несмотря на нейтральную форму, вышли российские спортсмены на арену ярко — Непряева появилась на публике, сидя на плечах у Коростелева. Вместе с другими спортсменами россияне досматривали церемонию с трибун, которые, несмотря на значимость события, до конца так и не заполнились.

Возможно, многих отпугнули цены: самый дешевый билет стоил 950 евро, что немало, учитывая скромную шоу-программу, отсутствие звезд мирового уровня и довольно спартанские условия — следить за действом многим приходилось, сидя на камнях. Организаторы предоставили зрителям подушки, однако прохладная погода комфорта явно не добавляла. Не удивительно, что зрители стали покидать арену до ее официального окончания.

В марте Италии еще предстоит провести Паралимпиаду, а следующие Олимпийские игры в 2030 году примут французские Альпы.

