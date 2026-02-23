Вашингтон
Российские спортсмены в нейтральном статусе приняли участие в закрытии Игр

Россияне после прохода в параде атлетов вышли на арену без таблички и нейтрального флага.

Источник: Комсомольская правда

На церемонии закрытия зимней Олимпиады в Италии российские спортсмены прошли в колонне атлетов в нейтральном статусе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Уточняется, что на закрытии в итальянской Вероне россияне вышли без таблички и нейтрального флага — вслед за знаменосцами.

Напомним, что в параде на церемонии закрытия участвовали российские спортсмены: призер Олимпиады ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Как ранее информировал KP.RU, в Международном олимпийском комитете подтвердили, что спортсмены с нейтральным статусом допускаются до участия в церемонии закрытия Игр. До этого вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин заявил, что российские атлеты планируют посетить церемонию закрытия.