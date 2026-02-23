Российские спортсмены в нейтральном статусе приняли участие в закрытии Игр

Как ранее информировал KP.RU, в Международном олимпийском комитете подтвердили, что спортсмены с нейтральным статусом допускаются до участия в церемонии закрытия Игр. До этого вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин заявил, что российские атлеты планируют посетить церемонию закрытия.