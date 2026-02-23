Российские спортсмены вышли на парад закрытия Олимпиады в Италии

На церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр в Вероне российские атлеты, выступавшие в нейтральном статусе, вышли на парад вопреки более ранним заявлениям МОК о том, что они будут только присутствовать, но не участвовать в шествии.
Россияне появились на арене без таблички и нейтрального флага после прохода знаменосцев. В параде приняли участие ски-альпинист Никита Филиппов (единственный медалист — серебро в спринте), лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Всего на Играх в Италии выступили 13 российских спортсменов.
В воскресенье, 22 февраля, в Италии завершились зимние Олимпийские игры 2026 года.
Норвегия выиграла медальный зачет ОИ-2026. Вторыми стали США, замыкают тройку Нидерланды. Италия оказалась на четвертом месте. Россия заняла только 25-е место. Единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов. Он занял второе место и преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды.
По информации СМИ, сборная Украины завершила участие в зимних Играх без единой медали, показав худший результат за всю историю. Также российские фигуристы не завоевали медалей на Олимпийских играх 2026 года. Таким образом, они повторили антирекорд 66-летней давности.