Ушла кормить животных и пропала: пенсионерка провела сутки в каменном заточении в Турции

В турецкой Анталье 80-летняя пенсионерка упала в расщелину и провела в ловушке целые сутки. Об этом сообщает местная газета Hurriyet.
Утром в субботу пенсионерка Айше Шахин отправилась пасти коз в окрестностях района Серик (Анталья), но к вечеру домой не вернулась. Ее сын Месут забил тревогу и обратился к властям.
В поисках задействовали спасателей управления по чрезвычайным ситуациям и жандармов. Животных нашли, а женщину — нет.
Поиски продолжались всю ночь с коротким перерывом. На рассвете спасатели услышали голос и обнаружили пенсионерку в 3 км от дома — она застряла в расщелине между скал и не могла выбраться самостоятельно.
Спасатели потратили около часа, чтобы вызволить женщину из расщелины. С переломами ног ее доставили в больницу. Сейчас пациентка идет на поправку, опасности для жизни нет.
Ранее KP.RU писал, как спасатели вытащили женщину из Москвы-реки.