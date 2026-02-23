Вашингтон
Ушла кормить животных и пропала: пенсионерка провела сутки в каменном заточении в Турции

В Турции 80-летняя бабушка застряла в расщелине между скалами.

В турецкой Анталье 80-летняя пенсионерка упала в расщелину и провела в ловушке целые сутки. Об этом сообщает местная газета Hurriyet.

Утром в субботу пенсионерка Айше Шахин отправилась пасти коз в окрестностях района Серик (Анталья), но к вечеру домой не вернулась. Ее сын Месут забил тревогу и обратился к властям.

В поисках задействовали спасателей управления по чрезвычайным ситуациям и жандармов. Животных нашли, а женщину — нет.

Поиски продолжались всю ночь с коротким перерывом. На рассвете спасатели услышали голос и обнаружили пенсионерку в 3 км от дома — она застряла в расщелине между скал и не могла выбраться самостоятельно.

Спасатели потратили около часа, чтобы вызволить женщину из расщелины. С переломами ног ее доставили в больницу. Сейчас пациентка идет на поправку, опасности для жизни нет.

