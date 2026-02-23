«Минимум усилий»: Life.ru выяснил, как мужчины портят лицо и почему их кожа стареет быстрее

Ранее косметолог Мария Долматова объяснила Life.ru, что холод, ветер и сухой воздух замедляют обновление клеток эпидермиса и снижают защитные функции кожи. Уже при температуре ниже +5 °C кожа реагирует снижением собственной активности, поэтому зимой важно корректировать уход. Эксперт советовала отказаться от средств со спиртом, использовать более насыщенные кремы и уделять внимание церамидам, которые укрепляют барьер и снижают потерю влаги. Она также напоминала о необходимости солнцезащиты даже в холодное время года.