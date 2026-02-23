Вашингтон
+2°
сильный дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике ликвидирован лидер наркокартеля Эль Менчо: жителей призвали не выходить на улицы

В Мексике призвали жителей не покидать дома после ликвидации Эль Менчо.

Источник: Комсомольская правда

Житель Мексики Дэн Дикс рассказал о ситуации в стране после уничтожения лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Его слова передает телеканал РЕН ТВ.

По словам очевидца Дикса, жителям посоветовали не покидать дома, не пользоваться такси и не ехать в аэропорт из-за активности наркокартелей. Он также отметил, что воздушная гавань и пляж рядом с его домом, вероятно, закрыты.

Собеседник телеканала провел параллель с недавними высказываниями президента США Дональда Трампа. Тот говорил о необходимости борьбы с наркокартелями на территории Мексики. Тогда Дикс задался вопросом, не является ли произошедшее началом этой кампании.

Немногим ранее президент США анонсировал скорое начало наземных операций США против наркотрафика.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше