В Мексике ликвидирован лидер наркокартеля Эль Менчо: жителей призвали не выходить на улицы

Житель Мексики Дэн Дикс рассказал о ситуации в стране после уничтожения лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Его слова передает телеканал РЕН ТВ.
По словам очевидца Дикса, жителям посоветовали не покидать дома, не пользоваться такси и не ехать в аэропорт из-за активности наркокартелей. Он также отметил, что воздушная гавань и пляж рядом с его домом, вероятно, закрыты.
Собеседник телеканала провел параллель с недавними высказываниями президента США Дональда Трампа. Тот говорил о необходимости борьбы с наркокартелями на территории Мексики. Тогда Дикс задался вопросом, не является ли произошедшее началом этой кампании.
Немногим ранее президент США анонсировал скорое начало наземных операций США против наркотрафика.