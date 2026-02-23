Вашингтон
Президент Литвы из-за бытовой травмы ночь проведет в больнице

У Гитанаса Науседы повреждено предплечье, сообщила пресс-служба главы государства.

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа из-за полученной бытовой травмы ночь проведет в больнице. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Науседа, находясь дома, получил бытовую травму. Как утверждается в сообщении, у него пострадало левое предплечье. «Президенту на месте была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу», — говорится в сообщении. Медики провели операцию, характер которой не уточняется.

«Ночь президент проведет в больнице», — утверждала пресс-служба.