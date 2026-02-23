Губернатор Приморья принял участие в велогонках на льду

В воскресенье, 22 февраля, бухта Новик на острове Русском в 13-й раз приняла велоралли на льду «Тур острова Папенберг». В массовом заезде приняли участие порядка 500 человек, среди них — губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Перед стартом глава края поприветствовал спортсменов и рассказал, что «Тур острова Папенберг» объединяет любителей спорта со всего Дальнего Востока.
«Это легендарный забег, который объединил людей из Хабаровска, Якутии, Амурской области, многие приморцы приехали сюда с детьми, с семьями, чтобы зарядиться хорошим настроением и порадовать себя спортивными успехами. Спорт объединяет всех, а в единстве наша сила», — сказал Олег Кожемяко.
По словам губернатора, гонка в канун Дня защитника Отечества становится проверкой на выносливость и хороший праздничный заряд, в том числе для участников, вернувшихся в отпуск из зоны СВО.
Спортсмены разных возрастов преодолевали дистанции от одного до 23 километров на велосипедах, бегом, на коньках и лыжах. Для детей и новичков подготовили маршруты на один, шесть и 10 километров.
«Тур острова Папенберг» проводится во Владивостоке с 2014 года и уже стал одной из визитных карточек зимнего спорта в Приморье.