Миронов предложил ввести выплату для военнослужащих к 23 Февраля

«День 23 февраля всегда был в нашей стране общенациональным праздником не по форме, а по духу. Однако в условиях СВО он приобрел особую значимость. Думаю, было бы правильно к этому дню выразить благодарность защитникам Отечества с помощью дополнительных выплат от государства и ввести федеральную доплату для наших военнослужащих к 23 февраля в размере одного оклада по званию», — сказал Миронов РИА Новости.