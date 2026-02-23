Ковентри объявила Олимпийские игры в Италии закрытыми

«Дорогие друзья, я объявляю зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо закрытыми. В соответствии с традицией я призываю молодёжь всего мира собраться через четыре года во французских Альпах, чтобы вместе со всеми нами отпраздновать XXVI зимние Олимпийские игры. Увидимся в 2030 году», — сказала Ковентри.