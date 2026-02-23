Ски-альпинист Филиппов заявил, что хочет выиграть Олимпиаду 2030 года

МИЛАН, 23 февраля. /ТАСС/. Российский ски-альпинист Никита Филиппов хочет завоевать золотую медаль на Олимпийских играх 2030 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
На завершившейся Олимпиаде в Италии Филиппов стал единственным россиянином, который завоевал медаль. Он стал серебряным призером в спринте.
«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», — сказал Филиппов.
Следующие зимние Олимпийские игры состоятся во Франции. Олимпиаду 2030 года планируется провести в двух регионах: Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Церемония открытия Игр запланирована на 1 февраля, соревнования завершатся 17 февраля.