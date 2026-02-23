В Харькове сотрудники ТЦК убили дезертировавшего командира роты ВСУ

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК совершили жестокое нападение на мужчину, гулявшего с собакой. Военкомы надели на него наручники, избивали ногами и наносили удары пистолетом по голове. Пострадавший с серьезными травмами был госпитализирован, где перенес операцию.