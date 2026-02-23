В Харькове сотрудники ТЦК убили дезертировавшего командира роты ВСУ

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования убили командира роты 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Бобоева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«В Харькове его задержали сотрудники ТЦК, среди которых оказался его бывший подчиненный, который и нанес офицеру ранения, несовместимые с жизнью», — сказал инсайдер.
В силовых структурах добавили, что офицер ранее был переведен со штабной должности на командование штурмовыми группами в районе Волчанские Хуторы. Позже он самовольно покинул часть.
Ранее в Одессе сотрудники ТЦК совершили жестокое нападение на мужчину, гулявшего с собакой. Военкомы надели на него наручники, избивали ногами и наносили удары пистолетом по голове. Пострадавший с серьезными травмами был госпитализирован, где перенес операцию.