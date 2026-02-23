Минобороны Мексики раскрыло детали ликвидации наркобарона Эль Менчо

Министерство обороны Мексики обнародовало подробности спецоперации по ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо). В ней участвовали самолеты ВВС и спецназ нацгвардии.
По данным ведомства, военные подверглись нападению со стороны боевиков. В перестрелке четверо членов картеля были убиты на месте, еще трое получили тяжелые ранения и скончались при транспортировке в Мехико — среди них был сам Эль Менчо. Двое участников группировки задержаны.
У наркоторговцев изъяли различное вооружение, включая ракетные установки, способные сбивать самолеты и уничтожать бронетехнику.
— К сожалению, в ходе данной военной операции трое сотрудников получили ранения. Они были доставлены в медицинские учреждения Мехико для оказания неотложной медицинской помощи, — сообщили Минобороны Мексики в соцсети X.
До этого сообщалось, что в нескольких штатах Мексики начались массовые беспорядки после спецоперации, в ходе которой, предположительно, был ликвидирован лидер одного из самых мощных наркокартелей страны — «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо).