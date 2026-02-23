Ни сил, ни времени: Психолог назвала 5 профессий, представители которых редко ходят «налево»

На мой взгляд, верность — это вопрос личных качеств, а не профессиональной принадлежности. Однако если опираться на стереотипы и бытовую логику, можно предположить, что характер, режим работы и уровень стресса влияют на предрасположенность к изменам. Основываясь на этих критериях, я бы составила следующий рейтинг.