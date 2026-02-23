NPR: Датская армия спасла члена экипажа подлодки США у побережья Гренландии

Как сообщает NPR, датские военные провели эвакуацию американского военнослужащего с подводной лодки США в районе Гренландии.
В Арктическом командовании Дании пояснили, что американскому подводнику потребовалась экстренная медицинская помощь. Его оперативно доставили в больницу Нуука.
«Арктическое командование эвакуировало члена экипажа американской подводной лодки», — передает командование в соцсетях.
Операция проводилась с использованием вертолета, поднятого с борта датского патрульного судна Vaedderen. Фрегат был задействован в разведывательных миссиях в акватории между Гренландией и Фарерскими островами, автономными территориями Дании.
Как ранее писало испанское издание Pais, датские военнослужащие предложили послать США сигнал, перебросив силы в Гренландию. В свою очередь МИД Дании предупредило о реакции всех стран Европы в случае введения пошлин президентом Дональдом Трампом из-за ситуации с Гренландией.