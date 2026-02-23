NPR: Датская армия спасла члена экипажа подлодки США у побережья Гренландии

Как ранее писало испанское издание Pais, датские военнослужащие предложили послать США сигнал, перебросив силы в Гренландию. В свою очередь МИД Дании предупредило о реакции всех стран Европы в случае введения пошлин президентом Дональдом Трампом из-за ситуации с Гренландией.