NPR: Датская армия спасла члена экипажа подлодки США у побережья Гренландии

Армия Дании спасла члена экипажа подлодки США вблизи Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает NPR, датские военные провели эвакуацию американского военнослужащего с подводной лодки США в районе Гренландии.

В Арктическом командовании Дании пояснили, что американскому подводнику потребовалась экстренная медицинская помощь. Его оперативно доставили в больницу Нуука.

«Арктическое командование эвакуировало члена экипажа американской подводной лодки», — передает командование в соцсетях.

Операция проводилась с использованием вертолета, поднятого с борта датского патрульного судна Vaedderen. Фрегат был задействован в разведывательных миссиях в акватории между Гренландией и Фарерскими островами, автономными территориями Дании.

Как ранее писало испанское издание Pais, датские военнослужащие предложили послать США сигнал, перебросив силы в Гренландию. В свою очередь МИД Дании предупредило о реакции всех стран Европы в случае введения пошлин президентом Дональдом Трампом из-за ситуации с Гренландией.

