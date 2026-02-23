Тигр, напавший на человек в Чугуевском районе, может быть болен бешенством

Тигра-людоеда в Приморье не могут поймать уже вторую неделю. Поиски опасного хищника продолжаются в Чугуевском районе Приморского края. Тигр, напавший на человека 15 февраля, до сих пор не пойман.
Трагедия произошла в 20 километрах от села Берёзовка. Жертвой хищника стал мужчина, занимавшийся организацией зимней подкормки диких копытных. Тигр напал на него со спины, когда тот находился на прикормочной площадке.
Специализированная группа из сотрудников охотнадзора и специалистов центра «Амурский тигр» уже вторую неделю ведёт поиски опасного животного. Хищник ушёл вглубь сопок, что значительно осложняет его поимку.
По правилам охраны дикой природы, тигры, нападающие на людей, подлежат изъятию из естественной среды обитания. Обычно таких животных помещают в зоопарки или центры разведения тигров.
Эксперты отмечают, что подобное поведение нехарактерно для здорового тигра. Особенно странно то, что хищник не испугался громкого шума мотобуксировщика, на котором передвигался погибший.
Предполагается, что тигр может быть либо ранен, либо серьёзно болен. Обе причины могут объяснить его агрессивное поведение.
По словам ветеринара Максима Фролова, тигр может быть болен бешенством — немотивированная агрессия и отсутствие страха как раз характерно для заболевания. В этом случае вероятность найти тигра, если его не изъяли из природы в первые дни, крайне мала — от болезни зверь неминуемо погибнет.
Другие специалисты больше склоняются к версии раненого зверя — в окрестностях сёл Извилинка и Берёзовое в течение месяца неоднократно пропадали собаки — на них обычно охотятся травмированные или раненные тигры, которые не могут догнать другую добычу.
Местные жители предупреждены о необходимости соблюдать особую осторожность при посещении лесов. Власти рекомендуют воздержаться от походов в тайгу до поимки опасного хищника.