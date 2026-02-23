Вашингтон
Игрок «Бруклина» Демин набрал 13 очков в матче НБА с «Атлантой»

«Бруклин» потерпел поражение со счетом 104:115.

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Российский игрок «Бруклина» Егор Демин набрал 13 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой».

Встреча завершилась победой «Атланты» со счетом 115:104. Демин также сделал 1 подбор и 4 результативные передачи, проведя на паркете 27 минут и 1 секунду.

«Бруклин» потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 15 победами и 41 проигрышем занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» одержала 28 побед при 31 поражении и располагается на 9-й строчке на Востоке.

В следующем матче «Бруклин» примет «Даллас», «Атланта» дома сыграет с «Вашингтоном». Обе встречи пройдут в ночь на 25 февраля по московскому времени.