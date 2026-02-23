Иди куда шла! Психолог рассказала, как отрезвить разбушевавшихся мам и пап и защитить ребёнка

Стоит отметить, что я всегда, как правило, вступаюсь за ребёнка, если вижу, что родитель унижает его на улице прилюдно, и я вам я советую делать тоже самое. Чаще я вижу, что родители либо прикладывают руку, либо угрожают этим. И тогда я, в свою очередь, начинаю угрожать полицией. Конечно, начинаются разборки, мне хамят и говорят: «Иди куда шла!» Но я обычно отвечаю, что иду в полицию, и ещё называю статьи. Таким образом, они немного быстрее приходят в себя.