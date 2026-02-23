В Приморье застряли сотни пассажиров из-за непогоды в Хабаровске

Приморская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пассажирами, которые не могут вылететь из Владивостока в Хабаровск из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Два самолета, следовавших из Таиланда в Хабаровск, а также рейс из Екатеринбурга, совершили незапланированные посадки во Владивостоке. Авиакомпании предоставили обязательные услуги порядка 700 пассажирам.
Во Владивостоке также ожидают прибытия рейса из Омска, который должен был прибыть в Хабаровск. Задержан и вылет рейса из Владивостока в Хабаровск, запланированный на 8:00.
«Все вылеты запланированы на 23 февраля по мере улучшения погодных условий», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Приморская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в период ожидания. В случае нарушений граждане могут обратиться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры.