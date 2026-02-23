Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын вновь избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК», — передает агентство.
В ходе заседания также был утвержден новый состав Центрального комитета и внесены изменения в устав партии. Детали правок не разглашаются. Немногим ранее Ким Чен Ын раскритиковал политику властей КНДР.
