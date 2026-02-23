Вашингтон
Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын остался генсеком Трудовой партии Кореи.

Источник: Комсомольская правда

Ким Чен Ын вновь избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК», — передает агентство.

В ходе заседания также был утвержден новый состав Центрального комитета и внесены изменения в устав партии. Детали правок не разглашаются. Немногим ранее Ким Чен Ын раскритиковал политику властей КНДР.

