Вашингтон
+2°
сильный дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, как меняются правила использования дачных участков с 1 марта

Юрист Терехин: с 1 марта меняются положения в Земельном кодексе по дачам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Правила, связанные с видами разрешенного использования дачных участков (ВРИ), меняются с 1 марта, рассказал агентству «Прайм» гендиректор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

По его словам, согласно ФЗ-295, в Земельном кодексе закрепляется понятный и единый принцип определения и изменения видов разрешенного использования. Он определяется с учетом правил, установленных для конкретной территории.

Собственникам это упростит процедуру определения и изменения вида разрешенного использования участка. Во многих случаях она станет уведомительной.

«Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля», — поясняет Терехин.

Арендаторам важно, что использовать участок для иных целей, нежели предусмотренных договором аренды и установленными требованиями, станет гораздо сложнее, заключил он.