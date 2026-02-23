В Литве хотят закупать дальнобойные беспилотники у ВСУ: причину объяснили

Командующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас изучает возможность закупки дальнобойных беспилотников у ВСУ. Об этом военный чиновник рассказал для Die Welt.
Раймундас заявил, что приобретение украинских дальнобойных беспилотников может, предположительно, содействовать укреплению обороноспособности страны.
Вместе с тем военный чиновник признал, что Литва как небольшое государство продолжит нуждаться в поддержке союзников.
Ранее советник литовского руководства Аста Скайсгирите заявила, что Вильнюс готов направить на Украину до 150 вооруженных солдат с техникой в рамках обязательств по безопасности.
В свою очередь издание Business Insider писало, что ВСУ уже без разбора стали сбивать в небе дроны. Теперь украинские боевики начали путать свои БПЛА с чужими, после чего попросту сбивать их.