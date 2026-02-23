МИД РФ: эпицентры происшествий с россиянами — Таиланд, Непал, Бали и Гоа

По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, эпицентрами чрезвычайных происшествий с россиянами, требующими дипломатической помощи, являются Таиланд, Непал, индонезийский остров Бали и Гоа в Индии. Эти данные были озвучены в интервью агентству ТАСС.
Захарова отметила, что большинство случаев, когда россиянам требуется помощь дипломатов, связаны с «бытовыми историями», включая кражи денег и документов, а также аварии. «Это, в первую очередь, конечно, Азия, Юго-Восточная Азия. И я могу даже назвать несколько таких вот эпицентров: это, безусловно, Таиланд, Бали (Индонезия), Гоа (Индия) и Непал, безусловно, где наши альпинисты частые гости», — сообщила она.
По словам Захаровой, дипломаты РФ оказывают помощь туристам в восстановлении документов, связи с медицинскими учреждениями и полицией, а также в поиске адвокатов. «Если эти случаи действительно тяжелые — это обращение к нашим уже ведомствам с предоставлением материалов для того, чтобы уже российские медицинские учреждения выходили на медиков зарубежных в стране пребывания», — добавила она.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что помощь соотечественникам и защита их прав является рутинной работой для дипломатов. «К сожалению, что касается вопроса безопасности, краж, нападений, это теперь уже, увы, происходит и в западноевропейских странах, и в Америке, в Латинской Америке, везде бывает», — заметила она.
