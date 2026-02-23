Вашингтон
РИА Новости: Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовит для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

«Семья и детский сад — партнеры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании», — сказал министр.

Он отметил, что ведомство также планирует запустить единый российский цифровой ресурс для воспитателей и родителей, который будет наполнен полезными материалами. Доступ к нему будет в том числе через мессенджер MAX.

Ранее Минпросвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.