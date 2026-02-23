В России предложили ввести новую выплату для военных: подробности

Депутат ГД Сергей Миронов поздравил военнослужащих с Днем защитниками Отечества. Глава СРЗП выступил с инициативой установить ежегодную выплату к 23 февраля в размере месячного оклада по воинскому званию.
«Думаю, было бы правильно к этому дню выразить благодарность защитникам Отечества с помощью дополнительных выплат от государства и ввести федеральную доплату для наших военнослужащих к 23 февраля», — сказал Миронов для РИА Новости.
По мнению политика, подобные выплаты стали бы символом признания государством ежедневного ратного труда военнослужащих и их вклада в безопасность страны.
Он также подчеркнул необходимость чтить и павших героев, и нынешних участников СВО.
Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
До этого в Госдуме выступили с инициативой дважды в год индексировать зарплаты силовиков.