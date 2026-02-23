Вашингтон
+2°
сильный дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили ввести новую выплату для военных: подробности

В Госдуме хотят ввести ежегодную выплату для военных к 23 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ГД Сергей Миронов поздравил военнослужащих с Днем защитниками Отечества. Глава СРЗП выступил с инициативой установить ежегодную выплату к 23 февраля в размере месячного оклада по воинскому званию.

«Думаю, было бы правильно к этому дню выразить благодарность защитникам Отечества с помощью дополнительных выплат от государства и ввести федеральную доплату для наших военнослужащих к 23 февраля», — сказал Миронов для РИА Новости.

По мнению политика, подобные выплаты стали бы символом признания государством ежедневного ратного труда военнослужащих и их вклада в безопасность страны.

Он также подчеркнул необходимость чтить и павших героев, и нынешних участников СВО.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

До этого в Госдуме выступили с инициативой дважды в год индексировать зарплаты силовиков.