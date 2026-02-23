Ляйсан Утяшева впервые показала лицо дочери Софии в социальной сети

Подписчики не остались равнодушными к внешнему виду девочки и активно комментируют пост. Многие из них отметили, что София является «мини-копией» своей матери. В комментариях можно встретить такие отзывы, как: «София — мини-копия Ляйсанки», «Какая красивая доча… Тоненькая, улыбка очаровательная», «Какие классные мама и доча», «Вылитая Ляйсан», «Впервые вижу вашу с Павлом дочь. Милашка!», «Красавицы! Копия мамы!».