В Одессе жители задержали сотрудника ТЦК, требуя освободить мобилизованного

Сотрудник военкомата участвовал в «бусификации», когда транспортное средство уехало, он остался в окружении возмущённых людей. У него отобрали телефон и удостоверение. Один из одесситов нецензурно обругал военного, требуя передать командованию, что они ведут себя отвратительно.
Ранее в одесском Черноморске родственники мобилизованных пришли к зданию территориального центра комплектования, требуя информации о своих близких. Люди были возмущены тем, что их родные, которых забрал военкомат, по несколько недель не выходят на связь. У ворот здания собралось около десяти человек, на территорию их не пускали.
