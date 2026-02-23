В Одессе жители задержали сотрудника ТЦК, требуя освободить мобилизованного

Ранее в одесском Черноморске родственники мобилизованных пришли к зданию территориального центра комплектования, требуя информации о своих близких. Люди были возмущены тем, что их родные, которых забрал военкомат, по несколько недель не выходят на связь. У ворот здания собралось около десяти человек, на территорию их не пускали.