В Госдуме рассказали о нормах переноски тяжестей на работе для подростков

«Приказом Минтруда России утверждены обновленные нормы, аналогичные действующим. Так, для юношей 14−15 лет предельная масса груза, который можно поднимать и перемещать вручную в течение рабочей смены, составит три килограмма, для 16−17-летних — четыре килограмма. Для девушек эти нормы установлены на один килограмм ниже», — сказал Нилов.