В Госдуме рассказали о нормах переноски тяжестей на работе для подростков

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. С 1 марта 2026 года вступают в силу новые нормы переноски тяжестей для несовершеннолетних работников: подростки в возрасте 14−15 лет в течение рабочей смены смогут поднимать до трех килограммов, а 16−17 лет — до четырех килограммов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Приказом Минтруда России утверждены обновленные нормы, аналогичные действующим. Так, для юношей 14−15 лет предельная масса груза, который можно поднимать и перемещать вручную в течение рабочей смены, составит три килограмма, для 16−17-летних — четыре килограмма. Для девушек эти нормы установлены на один килограмм ниже», — сказал Нилов.
Он уточнил, что установленные ограничения учитывают также вес тары и упаковки. Новые правила будут действовать в течение шести лет — до 1 марта 2032 года.
«Документ носит долгосрочный характер и направлен на охрану здоровья молодежи, предотвращение чрезмерных физических нагрузок на еще формирующийся организм. Это создает четкие и понятные рамки безопасности для работодателей, которые привлекают к производственной практике и труду подростков», — добавил парламентарий.