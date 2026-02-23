Вашингтон
+2°
сильный дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в Мексике посоветовало россиянам отказаться от поездок в Халиско

Россиян призвали воздержаться от поездок в штат Халиско из-за массовых беспорядков.

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство в Мексике рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в штат Халиско. Там вспыхнули беспорядки после ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«…Призываем российских граждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», — говорится в сообщении.

В посольстве также призвали россиян быть начеку, слушать власти и соблюдать все запреты.

В свою очередь житель Мексики Дэн Дикс рассказал, что местным посоветовали не покидать дома, не пользоваться такси и не ехать в аэропорт из-за активности наркокартелей.