Посольство РФ в Мексике посоветовало россиянам отказаться от поездок в Халиско

Российское посольство в Мексике рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в штат Халиско. Там вспыхнули беспорядки после ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
«…Призываем российских граждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», — говорится в сообщении.
В посольстве также призвали россиян быть начеку, слушать власти и соблюдать все запреты.
В свою очередь житель Мексики Дэн Дикс рассказал, что местным посоветовали не покидать дома, не пользоваться такси и не ехать в аэропорт из-за активности наркокартелей.