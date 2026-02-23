Три самолета, летевших в Хабаровск, экстренно сели в аэропорту Владивостока из-за погоды

Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав почти 700 пассажиров, которые ожидают вылета в Хабаровск после того, как их самолеты совершили экстренные посадки во Владивостоке из-за непогоды, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Сегодня два самолета, выполнявших рейсы из Таиланда (из Бангкока и Пхукета) в Хабаровск а/к “Аэрофлот”, а также следовавший из Екатеринбурга а/к “Уральские авиалинии” совершили незапланированные посадки на аэродром Владивосток — в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения», — уточнили в ведомстве.
Ожидается, что во Владивостоке также приземлится рейс из Омска (а/к «Уральские авиалинии»). Кроме того, задержан вылет рейса авиакомпании «Аврора» из Владивостока в Хабаровск, запланированный на 08:00 утра. Все вылеты планируется выполнить 23 февраля по мере улучшения погоды.
Снег и сильный ветер ожидаются в Приморье 23 февраля.
Температура воздуха опустится до −7°С, на побережье местами сильный ветер.
Напомним, что во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного, температура воздуха −3…-5°С.