Совместная операция: США помогли Мексике убить главаря наркокартеля

США оказали поддержку мексиканским спецслужбам в операции, в ходе которой был ликвидирован лидер наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубен Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. Об этом сообщает Washington Post.
Представитель Минобороны США уточнил, что операция была проведена мексиканскими военными, но с участием совместной спецгруппы Америки и Мексики. Эта структура была создана Пентагоном в январе 2025 года для борьбы с наркокартелями и базируется в Аризоне.
В структуру входят представители разведывательных и правоохранительных служб, а также военные США. Газета отмечает, что группа регулярно сотрудничает с мексиканскими военными. Она собирает информацию о наркокартелях, действующих в обеих странах.
Ранее в Мексике был уничтожен Эль Менчо. После его гибели члены картеля устроили массовые беспорядки. В шести штатах страны были перекрыты автомобильные трассы.
Житель Мексики Дэн Дикс рассказал, что местным жителям рекомендовали не выходить из домов и не пользоваться такси. Он добавил, что людям советуют воздерживаться от поездок в аэропорты.