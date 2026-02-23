Гренландия ответила отказом на предложение Трампа о медицинской помощи

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не нуждается в американской медицинской помощи, и отказался принимать госпитальное судно, которое президент США Дональд Трамп распорядился направить к берегам Гренландии.
В своем аккаунте в Facebook* Нильсен пояснил, что у Гренландии есть собственная государственная система здравоохранения, где лечение для граждан бесплатное.
— У нас есть государственная система здравоохранения, и лечение для граждан бесплатное. Это осознанный выбор, фундаментальная часть нашего общества, — подчеркнул политик.
При этом глава правительства отметил, что власти острова открыты для диалога и сотрудничества с США, но при условии уважения к решениям, которые принимаются в Гренландии.
До этого Трамп заявил, что распорядился направить плавучий госпиталь в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям. Ранее президент США в шутливой форме обсудил возможное расширение территории страны. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. При этом НАТО начало военное планирование миссии «Арктический страж», направленной на обеспечение безопасности Гренландии.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.