В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за снежной бури, закрыт штаб ООН

Ранее Гидрометцентр сообщил, что на новой неделе в центральной части России почувствуется приближение весны. Сильнее всего потепление ощутит Московский регион — там температуры будут слабоположительными, на два-три градуса выше климатической нормы. Днём столбики термометров покажут от −4 до +1 градуса, ночью — от −2 до −7. При этом сохранится облачность, временами ожидается небольшой снег или мокрый снег, а на дорогах — гололедица.