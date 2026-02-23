ТАСС: ЕС не получил поддержки США и G7 для блокировки поставок нефти РФ

«США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — сказал источник.
По словам собеседника агентства, остальные члены «Большой семерки» не исключили возможности присоединения к санкциям Евросоюза в перспективе, однако конкретных обязательств на этот счет не взяли.
Накануне KP.RU писал, что Еврокомиссия в 20-м пакете санкций готовит основания для перехвата танкеров с нефтью РФ.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия устойчива к санкциям и готова к любым новым вызовам.