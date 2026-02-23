ТАСС: ЕС не получил поддержки США и G7 для блокировки поставок нефти РФ

США и «Большая семерка» (G7) не поддержали предложение Евросоюза о блокировке российских нефтепоставок. Вопрос планируется обсудить 24 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС в рамках подготовки 20-го санкционного пакета. Об этом дипломатический источник в Брюсселе сообщил ТАСС.