Временные ограничения введены в трёх российских аэропортах

Ранее мощные взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом. Система ПВО отражает атаку украинских беспилотников. По предварительным данным, сбито уже около десятка воздушных целей. По словам местных жителей, всего было слышно 12−15 громких взрывов, первые прозвучали в районе 2:30 ночи по местному времени.