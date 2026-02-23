Три рейса в Хабаровск сели во Владивостоке из-за снегопада

Сильный снегопад в Хабаровске спутал планы тысячам пассажиров. Три самолета, которые должны были приземлиться в краевой столице, экстренно ушли на запасной аэродром во Владивостоке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Два борта «Аэрофлота» — из Бангкока и Пхукета — и рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга не рискнули садиться в непогоду и взяли курс на Приморье. К ним может присоединиться и самолет из Омска (тоже «Уральские авиалинии»). А утром во Владивостоке задержали рейс «Авроры» в Хабаровск, который должен был вылететь в 8 утра.
В итоге почти 700 человек оказались в подвешенном состоянии: кто-то уже устал ждать в терминале, кто-то только готовится к вынужденной посадке. Приморская транспортная прокуратура уже взяла ситуацию на контроль — права пассажиров не должны пострадать.
Обещают: как только погода успокоится, всех отправят домой. Ориентировочно — уже сегодня, 23 февраля.