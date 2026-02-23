Три рейса в Хабаровск сели во Владивостоке из-за снегопада

Два борта «Аэрофлота» — из Бангкока и Пхукета — и рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга не рискнули садиться в непогоду и взяли курс на Приморье. К ним может присоединиться и самолет из Омска (тоже «Уральские авиалинии»). А утром во Владивостоке задержали рейс «Авроры» в Хабаровск, который должен был вылететь в 8 утра.