Россиянам объяснили, как изменятся «займы до зарплаты» с марта

Экономист Чирикова: быстрый займ без биометрии будет недоступен после 1 марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Получить быстрый займ без биометрической идентификации будет нельзя уже после 1 марта, рассказала агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

С этого момента вступает в силу изменение, согласно которому МФО перед выдачей онлайн-займа будут обязаны проводить идентификацию или аутентификацию заемщика с использованием биометрической системы.

«Для заключения договора именно в электронной форме организация больше не вправе ограничиваться проверкой паспортных данных и кодом из СМС. Электронный договор допустим только при прохождении биометрической процедуры в установленном законом формате», — рассказала Чирикова.

При этом микрокредитные компании смогут выдавать онлайн-займы без биометрии еще год — до 1 марта 2027 года. Договоров займа, заключенных офлайн, новация пока вовсе не касается, добавила она.