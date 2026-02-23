Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, кому нельзя худеть с помощью диет

РИА Новости: диеты для снижения веса противопоказаны беременным.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 23 фев — РИА Новости. Диеты для снижения веса противопоказаны беременным, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, почек и эндокринными нарушениями, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

«В преддверии весенне-летнего сезона люди стремятся сбросить лишние килограммы, активно обсуждаются способы быстрого снижения веса, в первую очередь всевозможные диеты. Однако резкое изменение характера питания может быть противопоказано при некоторых заболеваниях и физиологических состояниях. Диеты противопоказаны при ряде хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек, эндокринных заболеваниях и нарушениях обмена веществ», — сказала врач.

По ее словам, также есть абсолютные противопоказания к диетам и резкому снижению веса — это беременность, кормление грудью и детский возраст.