В США предсказали судьбу Зеленского после подписания мирного соглашения: подробности

Владимир Зеленский может быть устранен своим же окружением в случае подписания мирного договора с Россией. Подобное мнение выразил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Зеленский не просто клоун, который замахнулся на то, что ему не по зубам. Он еще и глава преступной группировки. Она, вероятно, может устранить Зеленского или попытается устранить, если он попытается сделать что-то другое», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Сакс считает, что именно Россия и США являются сторонами, реально заинтересованными в мирном урегулировании.
Как информировал KP.RU ранее, переговоры по Украине могут возобновиться 26 февраля в Женеве.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине являются очень сложным процессом. Однако российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва готова к поиску переговорного решения по Украине.