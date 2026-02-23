С 1 марта в России введут новые правила использования дачных участков

Ранее Life.ru писал о новых нормах для владельцев загородной недвижимости, которые вступят в силу в 2026 году и затронут вопросы использования земли, борьбы с сорняками и регистрации построек. Если собственник в течение трёх лет после приобретения участка не приступит к его освоению, ему выпишут штраф. Кроме того, начиная с марта, борьба с борщевиком на собственном участке станет не просто рекомендацией, а прямой обязанностью владельца.