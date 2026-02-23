Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россияне вправе получить остаток маткапитала на сумму в размере 10 тысяч рублей и меньше в виде выплаты, которую можно потратить на любые цели, следует из данных Соцфонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, если на сертификате осталось 10 тысяч рублей или меньше, эти средства можно оформить в виде единовременной выплаты. Использовать деньги можно на любые цели.
Согласно данным фонда, для этого необходимо подать заявление о распоряжении маткапиталом на портале «Госуслуги». Оформить заявку на соответствующую выплату может только владелец сертификата.
Отмечается, что после одобрения заявления СФР перечислит весь остаток одной выплатой на счет, указанный в заявке.
Такая возможность предусмотрена, когда остаток материнского капитала составляет 10 тысяч рублей или меньше. Если сумма превышает этот порог, направить средства по-прежнему можно только по установленным направлениям — например, на образование детей или формирование накопительной пенсии матери.