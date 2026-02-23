FT: Греция намерена стать главным газовым хабом Европы

По данным издания, Греция позиционирует себя как «южные ворота Европы» для импорта сжиженного природного газа. Ключевыми преимуществами называются географическое положение, мощности по приему СПГ, модернизированная инфраструктура и тесные связи с Вашингтоном.
— Афины рассчитывают, что географическое положение Греции наряду с расширением мощностей по производству СПГ, модернизацией инфраструктуры и тесными связями с Вашингтоном сможет обеспечить ей центральное место на европейском газовом рынке, — говорится в материале FT.
Главный терминал страны расположен на острове Ревитусса, откуда регазифицированный газ поступает на Балканы по системе «вертикального коридора» (Греция, Болгария, Румыния, Молдавия, Украина). Афины также завершили строительство газопровода-интерконнектора Греция — Болгария и увеличили пропускную способность за счет новых компрессорных станций на севере страны. Однако высокие тарифы при транзите через несколько стран пока ставят под сомнение коммерческую жизнеспособность маршрута, отмечают эксперты.
До этого Словакия и Венгрия заявили о намерении обжаловать в суде Европейского союза решение о поэтапном запрете импорта российского природного газа до 2027 года.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что решение Евросоюза о запрете импорта сжиженного природного газа из России является «идиотским».
По результатам 2025 года объем поставок газа из России в ЕС уменьшился до 37,99 миллиарда кубометров — из-за этого Москва заняла третье место среди основных поставщиков.