FT: Греция намерена стать главным газовым хабом Европы

Главный терминал страны расположен на острове Ревитусса, откуда регазифицированный газ поступает на Балканы по системе «вертикального коридора» (Греция, Болгария, Румыния, Молдавия, Украина). Афины также завершили строительство газопровода-интерконнектора Греция — Болгария и увеличили пропускную способность за счет новых компрессорных станций на севере страны. Однако высокие тарифы при транзите через несколько стран пока ставят под сомнение коммерческую жизнеспособность маршрута, отмечают эксперты.