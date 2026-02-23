Вашингтон
Автоинспекторы Комсомольска удивляли мужчин на дорогах не штрафами, а подарками

В Комсомольске прошла предпраздничная акция.

Источник: Госавтоинспекция Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники Госавтоинспекции вместе с радиостанцией «Искатель» решили поздравить водителей-мужчин с 23 Февраля прямо на дорогах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Накануне праздника они останавливали машины, но не для того, чтобы выписать штраф, а чтобы сказать теплые слова и вручить небольшие подарки. Автомобилисты такому сюрпризу очень удивились, но были приятно поражены: благодарили инспекторов за внимание и необычный подход.

Акция прошла душевно и подарила мужчинам хорошее настроение в преддверии праздника.