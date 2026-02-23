Ночная битва с циклоном: на всех трассах Приморья утром 23 февраля открыто движение

В Чугуевском округе с 01:00 ночи открыт проезд для большегрузов на перевалах от Варфоломеевки до Чугуевки — дорога очищена и обработана противогололедными материалами. Из-за увеличения интенсивности осадков минувшей ночью дополнительная техника выходила на расчистку в Лазовском, Тернейском, Дальнереченском, Пожарском и Кавалеровском округах.