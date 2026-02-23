Вашингтон
Ночная битва с циклоном: на всех трассах Приморья утром 23 февраля открыто движение

Более 100 единиц техники работают в 15 муниципалитетах, где идут осадки.

Источник: предоставлено пресс-службой Минтранса Приморского края

Проезд на всех краевых дорогах Приморья обеспечен утром в воскресенье, 23 февраля, несмотря на снегопад в ряде районов. Для расчистки трасс от осадков задействовано более 100 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса Приморья.

В Чугуевском округе с 01:00 ночи открыт проезд для большегрузов на перевалах от Варфоломеевки до Чугуевки — дорога очищена и обработана противогололедными материалами. Из-за увеличения интенсивности осадков минувшей ночью дополнительная техника выходила на расчистку в Лазовском, Тернейском, Дальнереченском, Пожарском и Кавалеровском округах.

По состоянию на утро осадки наблюдаются в 15 муниципалитетах края. Дорожные службы продолжают работу в штатном режиме.

Снег и сильный ветер ожидаются в Приморье 23 февраля.

Температура воздуха опустится до −7°С, на побережье местами сильный ветер.

Напомним, погоду в Приморском крае в понедельник, 23 февраля, определяет тыловая часть циклона: на севере региона местами пройдет небольшой снег.