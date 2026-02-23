Священник напомнил о важности отказа от мата в период Великого поста

«Пост — это, в первую очередь, время трезвения, а трезвение предполагает бодрственное состояние духа и контроль за тем, что у нас в голове, что у нас в мыслях, что у нас на языке. Поэтому естественно и логично Великим постом следить за своим языком. И это будет, в принципе, такой ощутимый результат. Когда ты 40 дней что-то не ешь и жестко себя ограничиваешь, то все равно с трудом понимаешь, как это отразилось на твоей душе, — но когда ты поставишь себе задачу пройти пост без мата, то к его концу тебе все будет четко и понятно», — отметил он.