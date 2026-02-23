Священник напомнил о важности отказа от мата в период Великого поста

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Время Великого поста предполагает контроль человеком своих мыслей и слов, из-за чего воздержание от матерной брани в этот период особенно важно и хорошо помогает понять собственную духовную жизнь. Об этом ТАСС рассказал председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Православный родительский комитет» священник Вячеслав Клюев.
«Пост — это, в первую очередь, время трезвения, а трезвение предполагает бодрственное состояние духа и контроль за тем, что у нас в голове, что у нас в мыслях, что у нас на языке. Поэтому естественно и логично Великим постом следить за своим языком. И это будет, в принципе, такой ощутимый результат. Когда ты 40 дней что-то не ешь и жестко себя ограничиваешь, то все равно с трудом понимаешь, как это отразилось на твоей душе, — но когда ты поставишь себе задачу пройти пост без мата, то к его концу тебе все будет четко и понятно», — отметил он.
По словам священника, отказ от мата является «самым простым из важных дел, которое мы можем сделать Великим постом».
Он добавил, что у разных людей эта привычка укоренена по-разному, но воздержание от нее, безусловно, полезно всем.
«В любом случае, это неотъемлемая часть трезвения, которая должна быть, если мы приступаем к посту. И, повторюсь, это хороший способ увидеть хоть какой-то результат от поста и четко понять, что там у меня с духовной жизнью», — заключил священник.
Великий пост — самый строгий и долгий из постов православного христианства — начинается в понедельник, 23 февраля. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 12 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова.