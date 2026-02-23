В США опознали американца, убитого при попытке проникнуть с оружием в резиденцию Трампа

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который был застрелен при попытке проникнуть с оружием в поместье Дональда Трампа во Флориде. Об этом пишет New York Post.
«Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина», — передают правоохранители.
При этом за день до попытки проникновения в резиденцию Трампа мать мужчины обратилась в полицию с заявлением о его безвестном исчезновении.
В ночь на воскресенье вооруженный мужчина с канистрой проник на территорию поместья Мар-а-Лаго. Сотрудники секретной службы открыли огонь и ликвидировали его после того, как он направил на них дробовик.
