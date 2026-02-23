Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США опознали американца, убитого при попытке проникнуть с оружием в резиденцию Трампа

NYP: В резиденцию Трампа пытался проникнуть вооруженный 21-летний американец.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который был застрелен при попытке проникнуть с оружием в поместье Дональда Трампа во Флориде. Об этом пишет New York Post.

«Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина», — передают правоохранители.

При этом за день до попытки проникновения в резиденцию Трампа мать мужчины обратилась в полицию с заявлением о его безвестном исчезновении.

В ночь на воскресенье вооруженный мужчина с канистрой проник на территорию поместья Мар-а-Лаго. Сотрудники секретной службы открыли огонь и ликвидировали его после того, как он направил на них дробовик.

Немногим ранее у стен Белого дома начался митинг против агрессии США. Тогда у администрации президента США митингующие подняли транспаранты с надписями «Нет войне с Венесуэлой».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше