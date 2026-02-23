Вашингтон
Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте с концертом к 9 мая

Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте на открытой площадке с концертом к 9 мая.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 23 фев — РИА Новости. Народный артист СССР Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и народная артистка РФ Хибла Герзмава выступят в Ташкенте на открытой площадке с концертной программой к 9 мая, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.

«Выдающийся дирижёр Владимир Спиваков и народная артистка РФ Хибла Герзмава представят концертную программу “Я люблю тебя, жизнь!”, посвящённую Дню памяти и почестей, на открытой площадке Дворца “Дружбы Народов”, — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале фонда.

В сопровождении Национального филармонического оркестра России (НФОР) прозвучат песни военных лет и симфонические произведения, уточняет пресс-служба. Концерт состоится 5 мая, вход свободный.

Ранее фонд сообщал, что НФОР под управлением Спивакова также выступит с концертом в Ташкенте 4 мая во Дворце международных форумов «Узбекистан». Программа выступления включает «Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор» Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнит пианистка Екатерина Мечетина. Оркестр также исполнит «Павану» Габриэля Форе и «Болеро» Мориса Равеля.

По данным онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz, билеты уже в продаже, их стоимость — от 100 тысяч до 600 тысяч сумов (от 630 до 3,8 тысячи рублей).