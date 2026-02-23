Вашингтон
В России появятся рекомендации по воспитанию детей: что известно о нововведении

Кравцов: Минпросвещения РФ подготовит рекомендации по воспитанию детей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения России подготовит методические рекомендации для родителей дошкольников по вопросам воспитания детей. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Семья и детский сад — партнеры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Кравцов добавил, что министерство планирует создать единый цифровой ресурс для воспитателей и родителей, где будут собраны полезные материалы. Доступ к платформе будет осуществляться и через мессенджер MAX.

Ранее KP.RU сообщал, что в России может быть введена государственная «зарплата» для родителей, занимающихся воспитанием детей. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выплачивать эти средства до достижения ребенком определенного возраста.

