В России предложили скорректировать трудовую норму для участников СВО: подробности

В России предложили запретить увольнять жен и мужей бойцов СВО без их согласия. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением закрепить в трудовом законодательстве подобную норму. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.
Политик напомнил, что в стране уже существует система поддержки участников СВО и их близких. Среди них — льготы на ЖКХ, внеочередное зачисление детей в сады, кредитные каникулы и другие меры.
Однако, по словам Слуцкого, действующее трудовое законодательство позволяет работодателю увольнять супругов военнослужащих по собственному усмотрению.
Речь идет об увольнениях по сокращению, реорганизации и другим причинам, не связанным с квалификацией.
Депутат также подчеркнул, что в условиях СВО забота о семьях военных приобретает особую стратегическую важность.
Накануне в Госдуме выступили с инициативой ввести ежегодную выплату для военных к 23 февраля.