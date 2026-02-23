Вашингтон
В России предложили скорректировать трудовую норму для участников СВО: подробности

В Госдуме хотят запретить увольнять жен и мужей участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили запретить увольнять жен и мужей бойцов СВО без их согласия. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением закрепить в трудовом законодательстве подобную норму. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Политик напомнил, что в стране уже существует система поддержки участников СВО и их близких. Среди них — льготы на ЖКХ, внеочередное зачисление детей в сады, кредитные каникулы и другие меры.

Однако, по словам Слуцкого, действующее трудовое законодательство позволяет работодателю увольнять супругов военнослужащих по собственному усмотрению.

Речь идет об увольнениях по сокращению, реорганизации и другим причинам, не связанным с квалификацией.

Депутат также подчеркнул, что в условиях СВО забота о семьях военных приобретает особую стратегическую важность.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой ввести ежегодную выплату для военных к 23 февраля.

