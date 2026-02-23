Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками

«Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: “Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги”. Ссылка ведет на фишинговый сайт, идеально имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят “войти в аккаунт” или “подтвердить карту”, — рассказали там.