Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Источник: © РИА Новости

«Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: “Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги”. Ссылка ведет на фишинговый сайт, идеально имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят “войти в аккаунт” или “подтвердить карту”, — рассказали там.

Целевой группой таких схем являются активные онлайн-покупатели. Сейчас схема особо актуальна, поскольку после январского анализа трат многие действительно проверяют и отменяют ненужные подписки, указывают эксперты. «Мошенники используют этот тренд и страх перед неконтролируемыми списаниями», — предупреждают они.

Там напомнили, что все подписки управляются в личных кабинетах самих сервисов или в настройках магазина приложений.

«Не переходите по ссылкам в таких сообщениях. Если сомневаетесь, зайдите в приложение банка или сервиса напрямую, а не через присланную ссылку. Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки», — добавили в «Мошеловке».